Krumbach

vor 18 Min.

Wie die Stadt Krumbach Bedürftigen helfen will

Plus Als Quartiersmanager für Krumbach ist Marc Hettich bei sozialen Projekten direkt vor Ort. Wie er die aktuelle Lage einschätzt und welche Projekte es gibt.

Von Sandra Haupt Artikel anhören Shape

„Menschen zusammenbringen, die normalerweise nicht zusammenkommen“ – das ist, was Marc Hettich besonders an seiner Arbeit gefällt. Der 45-jährige Quartiersmanager ist dabei an vielen Projekten in Krumbach und Umgebung beteiligt. Im Gespräch erzählt er von den Angeboten für Bedürftige und zeigt auf, was in Krumbach gebraucht wird.

Wie Hettich berichtet, spiegelt die aktuelle soziale Lage Krumbachs das deutschlandweite Bild wider. Der israelisch-palästinensische Konflikt und dessen Auswirkungen seien zwar aktuell im Bürgerbüro nicht spürbar, aber Armut und Immigration seien auch in Krumbach ein Thema. „Die Problematik Armut nimmt gefühlt zu“, sagt Hettich. „Das hören Kollegen und ich aus den Beratungsstellen schon etwas heraus.“ Insbesondere die gestiegenen Miet- und Heizkosten scheinen hier eine Belastung darzustellen. Hettich empfiehlt für Betroffene das Mietcafé vom Landratsamt. Hier könne man sich eine unverbindliche Beratung rund um das Thema Mieten und auch Vermieten einholen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen