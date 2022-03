Krumbach

18:00 Uhr

Wie ein Hund den Schulalltag an der FOS/BOS in Krumbach entspannt

Plus Schulhund Lenny sorgt bei Schülern und Lehrern der FOS/BOS-Krumbach für gute Stimmung. Für seine Zulassung musste er sich beweisen.

Von Marc Hettich

Als mündliche Prüfung in Deutsch steht eine Debatte an. Eine Schülerin zieht ihr Thema - und wird blass vor Aufregung. Darauf war die junge Frau nicht vorbereitet. Sie steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Doch schon ist Lenny zur Stelle. Der Hund schmiegt sich an das verunsicherte Mädchen, instinktiv streichelt sie ihn. Sie atmet durch und beruhigt sich. „Am Ende hat sie ihre Prüfung ordentlich absolviert“, erinnert sich Andreas Fetsch. Der Studienrat hat aus seiner damaligen Münchner Schule aber nicht nur diese Erinnerung, sondern auch seinen Hund mit nach Ustersbach gebracht. Seit die-sem Schuljahr ist der 39-Jährige an der FOS/BOS Krumbach im Einsatz. Schon als Kind in seiner Heimat bei Ingolstadt gilt für ihn: „In ein Haus gehört ein Hund.“ Lachend ergänzt er: „Das trifft auch auf ein Schulhaus zu.“

