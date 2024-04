Eine Hohenraunauerin sorgt am Äquator für besseren Durchblick

Von Christian Pagel - 18:00 Uhr

Was Theresa Rohrhirsch aus Hohenraunau in Uganda gemacht hat und wie das ihr Leben geprägt hat. Einblicke in das Projekt "Optikerschule in Uganda".

Mal eben die Koffer packen und bis zum Äquator nach Ostafrika in eine kleine ländliche Gemeinde weitab von gewohnter städtischer Infrastruktur ziehen – rund 5700 Kilometer Luftlinie von zu Hause? Und das gleich für drei Monate? Wer macht so etwas? Theresa Rohrhirsch aus Hohenraunau hat es probiert und möchte die Erfahrungen, die sie dort gesammelt hat, keinesfalls missen.

Die junge Frau aus Mittelschwaben, Jahrgang 2000, ließ sich nach ihrem Realschulabschluss bei der alteingesessenen Firma Optik Ganz in Krumbach zur Augenoptikerin ausbilden. Hier führt mit Christoph Ganz, der das Brillengeschäft von seinen Eltern übernommen hat, bereits die vierte Generation die Geschäfte. Im Jahr 2019 war Theresa Rohrhirsch mit der Ausbildung fertig und blieb zwei weitere Jahre im Betrieb. Von 2021 bis 2023 besuchte sie die Fachschule in München und schloss diese erfolgreich als Augenoptikermeisterin ab. Heute arbeitet sie bei einem Kontaktlinsen-Institut in Hamburg, das formstabile Kontaktlinsen für medizinische Spezialfälle anfertigt.

