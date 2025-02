Wie in Krumbach die kunstvolle Tradition der Knopfmacher lebendig wird

Auf dem Heimweg spätabends glänzt ein bunter Knopf in leuchtenden Farben in der Hand der Besucherinnen und Besucher. Rund 40 waren zuvor im Hürbener Wasserschloss und hatten Nadel, Garn und Schere, mal abwechselnd, mal gleichzeitig in der Hand, um zu diesem kleinen Schatz zu gelangen, den sie sich am Schluss erarbeitet hatten. Intensiv konnten sie eintauchen in das Handwerk der Knopfmacher, welche etwa ab dem 18. Jahrhundert aktiv waren. Eingeladen hatte die Trachtenkulturberatung zusammen mit der Beratungsstelle für Volksmusik. Beides sind in Krumbach beheimatete Einrichtungen des Bezirks Schwaben.

Voll besetzt war der Raum im Erdgeschoss des Hürbener Wasserschlosses beim Abend für die Knopfmacherei. Im Bildhintergrund Referentin Monika Hoede und Christoph Lambertz mit stilechtem Quasten-Käppi. Foto: Annegret Döring

Trachtenberaterin Monika Hoede beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit dem Knopfmacherhandwerk. Im Heimatmuseum in Krumbach hatte sie einst das erste Mal besondere Knöpfe an einem „Leible“ entdeckt. Die rote Weste hatte zum Schließen über zehn mit grünem Garn umsponnene Knöpfe (Krumbacher Westenknopf), die zusätzlich durch einen dunkelgrünen Stern verziert waren. Das Herstellen solcher Knöpfe unternahmen sogenannte Posamentierer, die neben Knöpfen auch Quasten, Bommeln, Troddeln, Kordeln, Borten, Rüschen und sogar Gitarrensaiten hergestellt haben. Letztere hatte ursprünglich einen seidenen Kern und waren mit feinem Metalldraht umsponnen. Hoede erklärte, wie sich Knopfmacher spezialisierten, wo sie herkamen und wie eine Knopfmacherwerkstatt aussah. Beispielhaft erwähnte sie die Werkstatt von Johann Mühlhauser (1913 -2007) in Augsburg, dem letzten Posamentierer der Stadt. Dabei wurde klar, auf wie kleinem Raum Posamentierer arbeiteten. Lediglich für das Drehen langer Kordeln war viel Platz vonnöten. So stand das Drehrad oft auf dem Dachboden, dessen gesamte Länge dann genutzt werden konnte. Die Arbeiten der Posamentierer dienten meist dem Schmuck und dem Dekorativen an Kleidung, Möbeln oder in Kirchen.

Allerlei Knöpfe und Quasten aus der nicht mehr existierenden Werkstatt des Posamentierers Peter Dörfinger aus Nürnberg zeigte Monika Hoede im Hürbener Wasserschloss. Foto: Annegret Döring

Passend dazu hat Christoph Lambertz das Lied „Hei, was bin i für a lustiger Bue“ mitgebracht. In dessen Strophen geht es um die schönen Sachen, die der Bub am Körper trägt, die „Schühle, Schnalle, Strümpfle, Zwickle, Hösle, Bändle, Röckle, Knöpfla und das Hütle“ – alles Dinge, die der Knopfmacher verziert. Gitarre spielend und vorsingend animiert Lambertz die Gäste zum Mitsingen, was gut klappt. Stilecht ist er behütet von einer besonderen Kappe mit Quaste und Posamentenknopf. Gesang und Vortrag wechseln sich noch einige Male ab, stets passend zueinander ausgesucht. So erfahren die Interessierten über die Wanderschaft der Knopfmachergesellen, die Pflicht war, und die sie teils aus dem Nördlinger Ries bis nach England führte. Die Verzierung von Uniformen durch Posamenten war bedeutsam. Das Franzosenlied ist der musikalische Beitrag dazu. Außerdem zeigt Monika Hoede einige schöne Stücke (Quasten, Knöpfe und mehr) aus der aufgegebenen Werkstatt von Peter Dörfinger in Nürnberg. Diese würden später sicherlich einmal in einem Museum landen, ist doch der Beruf nahezu ausgestorben.

Selber Knöpfe wickeln ist ziemlich kniffelig

Schließlich darf jede und jeder einmal selbst Knopfmacher sein. Ein hölzerner Kern steckt als runde Scheibe in so einem Posamentenknopf. Sticknadel, Garn und Schere werden ebenfalls an den voll besetzten Tischen im Wasserschloss ausgeteilt. Das Garn ist merzerisiert und hat durch dieses textile Ausrüstungsverfahren einen ganz besonderen Glanz. In Armspannweiten wird es abgemessen für das Umwickeln des Knopfes. Der benötigt zunächst ein Grundgerüst aus einer Farbe. Monika Hoede, Helene Weinold, Sandra-Janine Müller und Historiker Alexander Smit erklären an den Tischen, wie der erste Faden am Knopf befestigt wird. Zuerst gilt es Garn in die Sticknadel einzufädeln, dann geht es einmal durch das Mittelloch der Holzscheibe und der Faden wird verknotet. Nun wickelt man immer abwechselnd links und rechts vom Mittelfaden in Touren um die Scheibe, bis acht Fäden nebeneinander liegen. Die Scheibe wird um ein Sechstel gedreht und wieder geht es achtmal über die Scheibe mit dem Faden. Noch einmal wird das Ganze wiederholt und ein Stern ist entstanden. Oder auch drei sich in der Mitte kreuzende Straßen, wie es Sandra-Janine Müller erklärt.

Hier sind bereits sternförmige Grundgerüste auf den Holzkern eines Knopfes gewickelt. Foto: Annegret Döring

Anschließend bekommen diese „Straßen“ „Bürgersteige“ in einer anderen Farbe. „Links neben der ‚Straße‘ mit einer Wicklung beginnen“, lautet das Kommando für die Knopfmacher auf Zeit. Dann muss man die Holzscheibe (das Lenkrad) nach rechts drehen und führt den Faden von hinten wieder vorne links an einer „Straße“ als Bürgersteig vorbei. Hat man alles richtig befolgt, so ist bald ein Davidstern-Muster auf der Knopfvorderseite zu erkennen. Bevor man zu einer neuen Farbe greift, muss der Faden hinten gut vernäht werden, damit nicht alles wieder von der Holzscheibe herunterspringt. Ebenso gilt es die neue Farbe, mit der man seinen Stern gestalten möchte, gut anzuknoten, dass alles am Ende hält. Jeder arbeitet hoch konzentriert, ruft ab und zu nach Hilfe bei den erfahrenen Knopfmacherinnen. Bisweilen wird zur Nachbarin geschaut, wie schön sich deren Wickelknopf entwickelt. Die letzten Fadentouren um den Knopf gestalten sich schwierig, denn immer wieder rutscht der Faden von der Knopfscheibe. Diese rutschenden Fäden gilt es zum Schluss einzufangen, bevor es ans Schlussvernähen geht. Doch es wird geschafft. Viel später als ursprünglich vorgesehen verlassen die letzten Knopfmacherinnen das Wasserschloss. Alle aber haben glücklich ihren kleinen glänzenden, selbst gefertigten Knopfschatz in der Hand.

Fertige Posamentenknopfschätze in einer Schachtel. Anschauungsmaterial für den Knopfmacheranfänger. Foto: Annegret Döring

Immer schön auf Spannung muss der Faden gehalten werden, wenn ein schöner Sternknopf nach dem Wickeln herauskommen soll. Foto: Annegret Döring