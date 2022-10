Wie Jutta Kerber die Volksmusik in Krumbach geprägt hat

Ihre Familie kam einst nach Krumbach, um eine Musikschule aufzubauen. Jetzt ist die bekannte Harfenistin und Musikpädagogin Jutta Kerber mit 85 Jahren verstorben.

"Ich hab damals alle möglichen Instrumente gelernt! Harfe war mein Hauptfach, aber ich habe auch Hackbrett, Akkordeon und Gitarre gespielt", erzählt Ingeborg Guggenmos aus Haupeltshofen, die damals noch Mayer hieß. Zusammen mit ihrer Schwester Margot war sie eine der ersten Schülerinnen, die im Herbst 1970 an der neu installierten Städtischen Sing- und Musikschule in Krumbach Unterricht erhielten.

Beherrscht und unterrichtet hat all diese Instrumente die studierte Harfenistin Jutta Kerber, eine in Berlin geborene und in Hindelang im Oberallgäu aufgewachsene Musikpädagogin. Sie lebte damals mit ihrem Mann Ferdl († 2013) und ihren drei kleinen Söhnen Martin, Andreas und Markus in Hinterreute bei Oberstaufen auf einem Bauernhof und steckte voller Elan und Unternehmungslust in Sachen Musik.

Jutta Kerber behauptete sich in einer männerdominierten Szene

Als es in den 1960er-Jahren gelang, die Volksmusikpflege in Schwaben zu etablieren und zu institutionalisieren, war dies nur dank der Pionierarbeit einiger prägender Persönlichkeiten möglich. Dazu gehörte Jutta Kerber. Sie hatte es als junge Frau nicht immer leicht, sich in einer – zumindest was die Repräsentanten betraf – männerdominierten Szene zu behaupten. Doch sie bewies Selbstbewusstsein und hatte eine unkonventionelle Art, die Dinge anzupacken. Nicht selten lief sie ihren männlichen Kollegen mit ihrer Begeisterung, ihrer Ausstrahlung und ihrem Können den Rang ab. 1971 wurde sie als einzige Frau in den Kreis der nebenamtlichen Volksmusikberater des Bezirks Schwaben aufgenommen und hatte das Amt knapp 50 Jahre inne.

Wie kam es nun dazu, dass die Familie Kerber damals nach Krumbach ging? "Das war einzig und allein die Schuld von Karl Kling", erzählte Jutta Kerber 2018 bei einem Konzert, das sie zusammen mit ihren drei Söhnen in Krumbach im Gasthof Munding zu Ehren ihrer früheren Schülerinnen und Schüler gab. Kling hatte die ambitionierte Musikerin aus der damals in Schwaben aufkeimenden Volksmusikszene kennen- und schätzen gelernt. Mit viel Überredungsgeschick gelang es ihm, die Allgäuer Familie Kerber nach Mittelschwaben zu locken. "Und so haben wir damals unsere Kühe verkauft und sind nach Krumbach gegangen und von da an 30 Jahre lang im Musikschulfach gewesen – nicht nur in Krumbach."

Jutta Kerbers Konzept hat Überzeugt

Innerhalb kürzester Zeit überzeugte Jutta Kerber mit ihrem volksmusikalischen Konzept und hatte großen Zulauf: "Es meldeten sich Massen von Kindern an!", schwärmte sie beim Krumbacher Konzert. "Und die haben alle so frisch gesungen und mich angehimmelt …". Binnen kürzester Zeit bildete sie verschiedenste Gesangs- und Instrumental-Ensembles: Die Sing- und Saitenspielgruppe, einen riesengroßen Kinderchor, die Singgruppe Krumbacher Kinder und viele mehr. Zu Hochzeiten hatte sie zusammen mit ihren Kollegen 200 Schüler zu betreuen. Es erschienen mehrere LPs mit Aufnahmen der verschiedenen Kinder- und Jugendgruppen.

Jutta Kerber und Ingeborg Guggenmos beim Kerberkonzert in Krumbach im Mai 2018. Foto: Evi Heigl

Einen begeisterten und tatkräftigen Förderer ihrer Arbeit fand Jutta Kerber im damaligen Landrat Georg Simnacher. Er vermittelte den jungen Ensembles verschiedene Auftrittsmöglichkeiten im Landkreis, aber auch überregional. In einem Zeitschrifteninterview von 1974 sagte Kerber: "Die Einrichtung der Musikschule Krumbach, die ganz auf die Wiederbelebung schwäbischer Volksmusik ausgerichtet ist, erwies sich als äußerst segensreich. Hausmusik wird wieder großgeschrieben. In allen Winkeln der Stadt singt und klingt es." In dieser Zeit feierte Jutta Kerber auch ihre ersten Erfolge mit dem Schwäbischen Harfentrio, das sie zusammen mit den beiden Mayer-Schwestern gründete. Lachend erinnert sich Ingeborg Guggenmos: "Zu dieser Zeit war ich mehr mit der Musik unterwegs als zu Hause!" Großen Bekanntheitsgrad bekam auch das mit Simnacher gemeinsam konzipierte Kirchenkonzert Schwäbisches Mariensingen in der Wallfahrtskirche Allerheiligen bei Jettingen-Scheppach, das noch heute von der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben in Krumbach weitergeführt wird.

Jutta Kerber hat die lokale Volksmusik geprägt

Nach fünf erfolgreichen Jahren in Krumbach zog es die Familie schließlich doch wieder zurück ins Allgäu. Dort folgten der Aufbau der Musikschulen in Oberstdorf und Immenstadt. Die Familiengruppe mit Ferdl Kerber und den drei Söhnen wurde mit ihren verschiedenen Besetzungen über Rundfunk und Fernsehen überregional bekannt. Der Bergbauernhof der Familie Kerber wurde Keimzelle und Hort überlieferter und erneuerter Allgäu-schwäbischer Volksmusik. Von hier gingen Impulse und eine ungeahnte Ausstrahlungskraft auf die Entwicklung der Volksmusik und den Sing- und Musizierstil schwäbischer Volksmusikgruppen aus. Für Ihre herausragenden Verdienste hat der Bezirkstag von Schwaben Jutta Kerber im Jahr 1998 den Volksmusikpreis "Schwäbische Nachtigall" verliehen.

Sonntag vor einer Woche ist Jutta Kerber 85-jährig verstorben. Sie verbrachte die letzten Jahre bei einem ihrer Söhne auf dem Kerberhof in Hinterreute bei Oberstaufen. Ihr gebührt Dank und Anerkennung für ihr außergewöhnliches Lebenswerk. Mit Jutta Kerber verliert nicht allein der Bezirk Schwaben eine wichtige Volksmusik-Persönlichkeit.