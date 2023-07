Wie man in Krumbach aus Obst "Most mit Blubb" fertigt

Plus Der diesjährige Gartentag im Kreislehrgarten Krumbach stand ganz unter dem Motto Streuobst und seine Verwertung. Das Obst solle sinnvoll weiterverwendet werden.

Äpfel, Birnen und eine Nuance Quitte. Was daraus entsteht? 120 Flaschen „Most mit Blubb“, wie eine Besucherin beim Verkosten schmunzelt. Auch eine Art, den Cidre, denn um den handelt es sich, zu beschreiben. „Die Idee ist, das Obst hochwertig zu verarbeiten“, erläutert Paul Grünig, Mitarbeiter für Gartenkultur im Landkreis Günzburg. Nicht nur das. Passte doch der erste Jahrgang des alkoholhaltigen Getränks aus den Früchten, die im Kreislehrgarten wachsen und gedeihen, ausgezeichnet zum Titel des Gartentags auf diesem Areal: „Streuobst“.

Jedes Jahr, so sagt Tina Sailer, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege im Landkreis Günzburg, werde für die Veranstaltung, bei der insgesamt um die 100 Ehrenamtliche im Einsatz sind, ein Motto gewählt. Das Thema Streuobst sei immer aktuell gewesen, jetzt aber besonders. Der Grund: „Die Staatsregierung hat viel Geld in den Streuobstpakt gesteckt“, berichtet sie über das 2021 aus der Taufe gehobene Projekt. „Es geht um nachhaltige Bewirtschaftung und Verwendung des Obstes.“ Ziel sei ebenfalls eine Aufwertung der Früchte. Bestes Beispiel dafür: der Cidre. Roman Gepperth, Vorsitzender des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege mit 49 Vereinen, nennt das „Wertschöpfung“.