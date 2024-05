Krumbach

Wie Senioren fit und mobil bleiben können

Plus Der Landkreis Günzburg möchte Seniorinnen und Senioren überzeugen, wie wichtig Bewegung für sie ist. Was jetzt konkret geplant ist.

Von Peter Bauer

92 Jahre ist seine Großtante mittlerweile alt. Johannes Fischer erinnert sich an ihre Erzählungen über das "Einkaufen" vor Jahrzehnten. Zucker? Der nächste Laden war rund zehn Kilometer entfernt. Die Großtante ging in ihren jungen Jahren zu Fuß dorthin und schleppte dann den Sack Zucker wieder nach Hause. Natürlich ist es schön, dass das heute mit dem Zucker etwas bequemer geht. Aber Fischer, Leiter der Seniorenfachstelle des Landkreises Günzburg, berichtet, dass Bewegung seine Großtante stets fit gehalten habe. Wie können Seniorinnen und Senioren dazu gebracht werden, sich mehr zu bewegen? Die Seniorenfachstelle und die Kreisseniorenbeauftragte Johanna Herold möchten Senioren für dieses Thema stärker sensibilisieren. Am Donnerstag, 6. Juni, findet ab 18 Uhr im Günzburger Panoramasaal der neuen Landratsamt-Außenstelle (Dillinger Straße 21) die Veranstaltung "Körperliches Training als Medizin. Möglichst lange fit und mobil bleiben" statt. Weitere Aktionen soll es geben.

Im Mittelpunkt der Günzburger Veranstaltung steht das Thema Bewegungsförderung im Alter. Demonstriert werden soll dabei, wie Bewegung die Gesundheit und die Lebensqualität im Alter verbessern kann. Koordiniert wird das Projekt durch Nina Schaller, Diplom-Ökotrophologin an der Technischen Universität (TU) München. Vermittelt werden soll, dass Sport und Bewegung im Alter geradezu eine Medizin sein können. Dabei werden laut Mitteilung des Landratsamtes "konkrete Empfehlungen zur eigenen körperlichen Aktivität präsentiert und anhand der Studie 'Bestform. Sport kennt kein Alter' Übungsbeispiele vorgestellt".

