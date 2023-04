Krumbach

18:00 Uhr

Wie sich die Baustellen in der Krumbacher Innenstadt auf den Verkehr auswirken

Plus Zwei wichtige Verkehrsachsen in Krumbach sind ganz oder zum Teil gesperrt: Die B300 von Ebershausen her und die Krumbächle-Brücke. Doch nicht alle Autofahrer halten sich daran.

Von Annegret Döring Artikel anhören Shape

Mit Beginn der Osterferien, Anfang April, ist in Krumbach ein Teilstück der wichtigen Durchgangsachse der B300/Babenhauser Straße für Bauarbeiten gesperrt worden. Der Verkehr wird umgeleitet. Wie berichtet, dürfen zwischen den B300-Abzweigungen Nattenhauser Straße und Südstraße Fahrzeuge zwar stadtauswärts fahren, doch stadteinwärts ist die Durchfahrt wegen der halbseitigen Sperrung der Babenhauser Straße verboten. Die Sperrung war notwendig geworden, weil laut Bauamt Arbeiten an der Trinkwasserversorgung und Anpassungen an den Gehwegen der Stadt Krumbach vorgenommen werden müssen. Mit der halbseitigen Sperrung haben die dafür notwendigen Baumaschinen und -fahrzeuge genügend Platz für die Maßnahme.

Manche fahren trotz Verbots durch die Sperrung der B300 in Krumbach

An der stadteinwärts geltenden B-300-Sperrung seien auch immer wieder Verkehrsteilnehmer und -teilnehmerinnen vorbeigefahren in der Hoffnung, sie kämen doch hindurch. Nahe der Nattenhauser Straße sei es dann durchaus mal zu gefährlichen Situationen gekommen, wenn der Rechtsabbieger-Verkehr aus der Nattenhauser Straße und der verbotswidrig fahrende Verkehr auf der B300 sich auf der einzelnen zur Verfügung stehenden Fahrspur frontal getroffen hätten. Das weiß Marcus Praschivka, Verkehrssachbearbeiter bei der Polizeiinspektion Krumbach, zu berichten. Er selber hätte an der Stelle auch einmal die Einhaltung der Verkehrsregeln kontrolliert. Er habe es bei mündlichen Verwarnungen belassen. Normalerweise sei für das Ignorieren des Schildes "Verbot der Einfahrt" ein Verwarnungsgeld von 50 Euro fällig, so Praschivka im Gespräch mit unserer Redaktion.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen