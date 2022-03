Krumbach

vor 18 Min.

Wie Spaziergänger in Krumbach etwas für ihre Stadt tun

Plus Mit Müllsack und Greifzange sind ehrenamtliche Helfer einmal monatlich in Krumbach unterwegs. Wie die Entsorgung des Gefundenen danach abläuft und wer mitmachen kann.

Von Marc Hettich

„Einmal wurden wir gefragt, ob wir Sozialstunden ableisten müssen“, erinnert sich Ulli Kühner lachend. Mit konzentriertem Blick, einem großen blauen Müllsack in der einen und einer Greifzange mit langem Stiel in der anderen Hand durchstreift sie den Parkplatz am Krumbacher Freibad. Kein noch so kleiner Zigarettenstummel und keine achtlos ins Gebüsch geworfene leere Bierflasche sind vor ihr sicher: Sämtlicher Müll landet in dem blauen Müllsack, der sich nach etwa einer Stunde schon reichlich aufbläht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .