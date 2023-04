Krumbach

12:00 Uhr

Wie Systembiologie dem FC Bayern und Netflix hilft

Plus Professor Thomas Sauter blickt zurück auf seinen Lebensweg, der ihn aus Kirchhaslach an die Universität Luxemburg führte. Was ihn mit Krumbach intensiv verbindet.

Von Nele Mayer

"Vom Labor bis hin zum FC Bayern": Professor Dr. Thomas Sauter gab jetzt im Krumbacher Gymnasium faszinierende Einblicke in die Welt der Systembiologie. Für Sauter war es eine besondere Rückkehr. Er besuchte nach 20 Jahren wieder das Simpert-Kraemer-Gymnasium (SKG), in dem er Schüler war. Sauter kam auf Einladung des Vereins der ehemaligen Schüler des SKG nach Krumbach.

Er sprach über seinen Werdegang und verschiedene Aspekte der Systembiologie. Geboren in Kirchhaslach, verbrachte er mit seinen drei Brüdern die meiste Zeit auf dem familieneigenen Bauernhof und besuchte die Grundschule in Babenhausen. Nach einem schwierigen Einstieg, der, wie er berichtete, vor allem dem Fach Englisch geschuldet gewesen sei, absolvierte er 1991 sein Abitur am SKG Krumbach. Neben Englisch hatte Sauter in seiner Schulzeit auch "nicht viel für Biologie übrig" und wurde dann aber Professor der Systembiologie.

