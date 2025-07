Wie Wasser läuft

Im Rahmen der Alltagskompetenzwoche machten sich die Siebtklässler der Mittelschule Krumbach auf den Weg, um herauszufinden, wie unser Wasser eigentlich „läuft“ – vom Wasserhahn bis zur Kläranlage und zurück in die Natur. Erster Halt war der Wasserhochbehälter Munding und der Tiefbrunnen Weiherweg I. Hier wird unser Trinkwasser gefördert, gespeichert und verteilt. Sechs große Behälter mit insgesamt vier Millionen Litern Inhalt sorgen dafür, dass in Krumbach jederzeit frisches Wasser aus dem Hahn fließt. „Das Wasser kommt hauptsächlich aus Brunnen und Quellen in unserer Umgebung und wird regelmäßig überprüft, damit es immer sauber bleibt“, erklärte der Mitarbeiter des Wasserwerks. Besonders spannend: Nachts werden die Speicher wieder aufgefüllt, damit sie am Morgen voll sind, wenn alle duschen, kochen oder waschen.

Danach ging es zur Kläranlage in Billenhausen. Dort erfuhren die Schüler, was mit unserem Abwasser passiert, nachdem es im Waschbecken, der Dusche oder der Toilette verschwindet. „Das dauert ganz schön lange“, staunten viele, als sie hörten: Rund 24 bis 30 Stunden dauert der gesamte Reinigungsprozess, bis das Wasser wieder sauber genug für die Natur ist. Beeindruckend war auch, wie viel Regenwasser bei einem starken Gewitter plötzlich in die Anlage strömt: bis zu doppelt so viel wie an einem normalen Tag. Und was viele überraschte: Die Anlage produziert einen Großteil ihres Stroms selbst – und das sogar mit dem Gas aus dem Klärschlamm.

Am Ende des Tages waren sich alle einig: So selbstverständlich wie Wasser für uns ist, so viel Arbeit, Technik und Einsatz steckt dahinter. „Das war viel spannender, als ich gedacht hätte“, meinte eine Schülerin beim Rückweg. Und ein Schüler ergänzte: „Jetzt weiß ich endlich, was mit dem Wasser passiert, wenn man spült.“ Mit vielen neuen Eindrücken ging es zurück in die Schule – und vielleicht schaut der eine oder die andere künftig etwas bewusster auf das, was aus dem Wasserhahn kommt.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!