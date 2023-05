Wieder zerkratzt ein Unbekannter ein geparktes Auto

Die Krumbacher Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben könnten, wie ein Unbekannter mutwillig ein Auto in der Robert-Steiger-Straße zerkratzt hat.

Am Mittwochmittag hat ein 26-jähriger Mann einen frischen Kratzer an seinem Leihwagen bemerkt, der sich über die hintere rechte Tür bis hin zum hinteren rechten Kotflügel zieht. Der Geschädigte hatte sein Auto über Nacht in der Robert-Steiger-Straße abgestellt. Aufgrund des Schadensbildes kann laut Polizeibericht ein Unfall ausgeschlossen werden, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass der Schaden mutwillig verursacht worden ist. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren dreistelligen Betrag geschätzt. Zeugenhinweise erbittet die Polizeiinspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050.

Auch im Krumbacher Stadtteil Niederraunau ist ein "Autokratzer" unterwegs

Eine ähnliche Sachbeschädigung meldete kürzlich die Polizei in Niederraunau und sucht dafür mögliche Zeugen. Am Montagabend bemerkte ein Mann ebenfalls einen frischen Kratzer an seinem Wagen, der sich von dem hinteren linken Kotflügel bis hin zur Fahrertür zieht. Der Geschädigte hatte sein Auto nachmittags in der Friedhofstraße im Krumbacher Ortsteil Niederraunau abgestellt. (AZ)