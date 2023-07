Krumbacher Cantemus-Chor begeistert mit Abendklängen

Der Krumbacher Cantemus-Chor erfreut mit zwei romantischen Sommernachtskonzerte in Wiesenbach und im Krumbad.

Großen Applaus erhielt der Cantemus-Chor Krumbach am Wochenende bei seinen beiden gut besuchten Sommernachtskonzerten in Lektors Garten in Oberwiesenbach und im Krumbad. Vorsitzende Petra Mayr freute sich, dass trotz zahlreicher konkurrierender Veranstaltungen an diesem Wochenende jeweils rund 140 Besucher gekommen waren. "Für uns als Chor war es ein Hochgenuss, dass so viele Besucher den romantischen Sätzen beliebter Abendlieder in dieser atemberaubenden Umgebung lauschten“, sagte sie.

Und Chorleiter Dietmar Schiersner war begeistert, dass sich Publikum mit den teils unbekannten Versionen bekannter Abendlieder überraschen ließ. So bot der Chor beispielsweise „Der Mond ist aufgegangen“, „Nun ruhen alle Wälder“ oder „Kein schöner Land“. Schiersner führte mit wissenswerten Informationen und lustigen Details zu den Liedern durch den Abend. Dazu bereicherten die beiden Chormitglieder Andrea von Dohlen und Michael Käuffer das Programm mit passenden Gedichten und Geschichten und entlockten den Besuchern den ein oder anderen Lacher. So ging es in einem Märchen um den Mond, dem sein Kleid aufgrund seiner ständigen Zu- und Abnahme nicht passen wollte, und der deshalb nun nackt am Firmament wandern muss. Ein Gedicht erzählte von einem Werwolf, der sich darüber freute, dass man ihn vom „Weswolf“ über den „Wemwolf“ bis hin zum „Wenwolf“ beugen konnte.

Großer Applaus für ein dänisches Lied

Besonderen Anklang fand das in dänischer Sprache vorgetragene Lied „Fred hviler over land og by“ (Friede erfüllet Stadt und Land) von Niels la Cour. Dieses hatte der Chor extra unter professioneller sprachlicher Anleitung eingeprobt. Mit Pat Ballards Hit „Mr. Sandman“ von 1954 beendete der Chor seine beiden Konzerte unter großem Applaus.

An beiden Abenden wurden zum Gesang Kaltgetränke gereicht. So kam die Abendkühle an den heißen Tagen auch schon bald beim Publikum an, das somit zwei rundum gelungene Veranstaltungen unter freiem Himmel bei bestem Wetter genießen konnte. (AZ)

