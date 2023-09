Wilhelm Schmid ist Gast beim Literaturherbst Krumbach

Der Philosoph aus Billenhausen führt am 22. September in der Aula der Mittelschule Krumbach durch sein neues Buch "Schaukeln".

Der Krumbacher Literaturherbst ermöglicht ein Wiederbegegnen mit Wilhelm Schmid. Der aus Billenhausen stammende Philosoph vermittelt am Freitag, 22. September auf Einladung der Volkshochschule Einblicke und Ansichten und führt durch sein neues Buch „Schaukeln“ in die kleine Kunst der Lebensfreude ein. Autorenlesung und Gespräch finden in der Aula der Mittelschule Krumbach (Beginn 19.30 Uhr) statt.

Worum es geht: Lebensfreude ist eine Kunst, die erlernt werden kann. Talent ist hilfreich, aber entscheidend ist die Übung. Dazu gehört auch, sich in Verzicht zu üben. Um leichter Atem für neue Aufschwünge schöpfen zu können und nicht fetter, sondern fitter zu werden. Dabei hilft das Schaukeln. Aus der realen Schaukelerfahrung gewinnt Wilhelm Schmid eine Metapher fürs Leben. Leben ist Schaukeln: Schwung holen, Leichtigkeit fühlen, Höhenflüge erleben, auf den Beistand Anderer hoffen und das flaue Gefühl beim Abschwung hinnehmen lernen.

Das Schaukeln ermöglicht ein Hin- und Herfliegen zwischen den unterschiedlichen Seiten des Lebens, etwa zwischen Anstrengung und Besinnung. Auch zwischen der Freude am Schönen, das neuen Elan verleiht, und dem Umgang mit dem weniger Schönen. Für viele Probleme im Leben und in der Liebe ist Schaukeln die Lösung. Auf der Schaukel fürs Leben lernen muss dabei keine einsame Tätigkeit sein: Wechselseitig verleihen Menschen sich neuen Schwung.

Beschwingt zur Lebensfreude

Beschwingt zur Lebensfreude in zehn Auf- und Abschwüngen: Dazu regt dieses Buch an. Wilhelm Schmid, geboren 1953, lebt als freier Philosoph in Berlin, weist eine umfangreiche Vortragstätigkeit im In- und Ausland auf. Viele Jahre lehrte er Philosophie als außerplanmäßiger Professor an der Universität Erfurt. Zusätzlich war er tätig als Gastdozent in Lettland und Georgien sowie als philosophischer Seelsorger an einem Krankenhaus in der Schweiz. 2012 wurde er mit dem Meckatzer-Philosophie-Preis und 2013 mit dem Egnér-Preis ausgezeichnet.

Der Vorverkauf findet statt bei der Stadtbücherei, Telefon 0ß8282/82097 und im Abc-Büchershop, Telefon 08282/9953903.

