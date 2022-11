Winterliche Märchenreise: Geschichten hören und basteln in Krumbach

Im Stückwerk in Krumbach können Kinder am 1. Dezember Geschichten lauschen und anschließend selber basteln. Das gilt auch für Erwachsene.

Am 1. Dezember findet im Stückwerk in Krumbach ein ganz besonderer Nachmittag statt. Familienstützpunkt und Jugendpflege laden zu einer winterlichen Märchenreise ein. Die bekannte Geschichtenerzählerin Tine Mehls hat viele Hundert Märchen, Sagen und Geschichten aus aller Welt im Kopf und erzählt an diesem Tag für kleine und große Zuhörende vom Winter, Wald und klirrender Kälte. Im Gegensatz zu den Geschichten im Grünen, bei denen Tine Mehls auf der Krumbacher Gemüsewiese im Sommer Geschichten über Sonne, Pflanzen und Gärten erzählt hat, geht es diesmal ganz winterlich zu.

Auch Erwachsene können in Krumbach basteln

Im Anschluss an die Geschichten können die Besucherinnen und Besucher geprägt von den Eindrücken des Gehörten Schneekugeln ohne Wasser, Schneemänner ohne Schnee oder gleich einen ganzen Winterwald basteln. Kleine und große Bastelfreude dürfen dann kreativ werden. Die Erzählzeit startet um 14 Uhr im Stückwerk in der Luitpoldstraße 10 und dauert ungefähr eine Stunde. Das Angebot ist geeignet für Kinder ab 4 Jahren in Begleitung einer erwachsenen Person oder aber auch für Erwachsene ohne Kinder. Wer möchte, kann auch nur zu den Geschichten kommen oder erst zu dem Kreativangebot dazustoßen. Das offene Bastelangebot findet zwischen 15 und 17 Uhr statt. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Es ist keine Kinderbetreuung möglich, sodass Kinder in Begleitung einer erwachsenen Person kommen müssen. Familienstützpunkt und Jugendpflege sorgen außerdem für das leibliche Wohl – Punsch und Lebkuchen stehen bereit. Das ganze Angebot ist kostenlos.

Weihnachtsmarkt im Krumbacher Stückwerk

Wer möchte, kann sich hier gleich auf den Weihnachtsmarkt im Stückwerk einstimmen, der dort am 10. und 11. Dezember stattfinden wird. Auch dann werden Heike Feßler vom Familienstützpunkt und Melissa Niedermair von der Jugendpflege ein Kinderbastelangebot anbieten. Während des Besuchs des Weihnachtsmarktes dürfen Kinder dann lustige Weihnachtskarten oder weihnachtliche Sterne gestalten. (AZ)