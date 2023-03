Krumbach

Wo es in Krumbach Auskunft und Rat für hilfsbedürftige Menschen gibt

Plus Die von den Organisatoren der Ökumenischen Woche eröffnete "Aufmerksamkeitsmeile" führt zu einem Dutzend sozialer Einrichtungen in Krumbach. Ein Überblick über die Angebote.

Auf nicht alltägliche Weise fand am Wochenende die Ökumenische Woche ihren offiziellen Auftakt in Krumbach. Das Organisationsteam eröffnete sie mit einer fast dreistündigen Wanderung durch die Stadt in Form einer "Aufmerksamkeitsmeile" zum Thema "Unser tägliches Brot gib uns heute". Was steckt dahinter? Es ist ein Spaziergang zu einem Dutzend Einrichtungen, in denen im wahrsten Sinne des Wortes alle Menschen Rat, Hilfe oder zumindest Tipps zur Behebung vielfältiger Probleme erfahren können – und dies kostenlos. Das Fazit: Bei entsprechenden Sorgen und Nöten wird jede oder jeder, jung oder alt, arm oder reich, katholisch oder protestantisch, anders oder nicht gläubig, eine Antwort bekommen, sei es durch ein entsprechendes Gespräch oder zumindest dem Erhalt einer weiterführenden Telefonnummer. Auftakt der Wanderung war das städtische Bürgerhaus in der Heinrich-Sinz-Straße. Jeweils verantwortliche Mitarbeiter klärten die Gäste über die Schwerpunkte ihrer Tätigkeit in den einzelnen Häusern auf, gaben Einblick in die neuen oder modern umgestalteten Räumlichkeiten und ließen erkennen, wie umfangreich und vielfältig das Angebot ist.

