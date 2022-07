Krumbach

07:00 Uhr

Wo es in Krumbach neue Baumöglichkeiten geben soll

Plus Die Einwohnerzahl nähert sich in Krumbach der 14.000er-Marke. Wie die Stadt reagiert und was jetzt konkret geplant ist.

Von Peter Bauer

Bauland und Wohnungen waren zuletzt gefragt wie selten zuvor. Krumbach reagiert darauf und plant im Gebiet „Am Reschenberg“ die Einrichtung von 17 neuen Bauplätzen. Nach der jüngsten Stadtratssitzung ist dieses Projekt einen wichtigen Schritt weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen