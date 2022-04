Wo in Krumbach neue Bauplätze und Seniorenwohnungen entstehen

Plus An welchen Stellen die Stadt Krumbach Baulücken nutzen kann und wie die Planung für neue Wohnungen im Bereich Nassauer Straße/Südstraße aussieht.

Bauplätze, Wohnungen: Die Stadt Krumbach wird mit Anfragen danach regelrecht überhäuft. Bürgermeister Hubert Fischer hat jetzt skizziert, welche Lücken die Stadt kurzfristig noch zu Bauland machen könnte. An der Gabelung der Nassauer Straße mit der Südstraße sollen elf neue Wohneinheiten, davon neun Seniorenwohnungen entstehen.