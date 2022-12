Krumbach

vor 36 Min.

Wo in Krumbach neues Bauland entsteht

Plus Neue Bauplätze sollen im Krumbacher Osten ausgewiesen werden. Eine bedeutende Weichenstellung wird es wohl bald im Stadtrat geben.

Von Peter Bauer Artikel anhören Shape

Krumbachs Einwohnerzahl liegt mittlerweile im 14.000er-Bereich. Bauland war zuletzt gefragt wie kaum jemals zuvor. So denkt die Stadt daran, im Krumbacher Osten nördlich des Badwegs neues Bauland auszuweisen. Der Bauausschuss empfahl nun einstimmig dem Stadtrat, einen Aufstellungsbeschluss für einen Bebauungsplan zu fassen. Gedacht ist an den Bau von Einzelhäusern in diesem Bereich. In welchem Umfang konkret eine Bebauung dann möglich ist, wird sich im Bebauungsplanverfahren herausstellen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen