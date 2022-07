Krumbach

12.07.2022

Wo in Krumbach neues Bauland und Wohnungen entstehen

Das Thema Ortsbild in Hürben stellten Mitglieder des Heimatvereins bei ihrer Aktion in der Nattenhauser Straße in den Mittelpunkt. Dritter: (von links) Vorsitzender Sebastian Kaida.

Plus In Krumbach geht der Bauboom unvermindert weiter. Was die Stadt jetzt plant und wie der Krumbacher Heimatverein die aktuelle Situation bewertet.

Von Peter Bauer

Wohnungen und Bauland sind gefragt wie selten zuvor. Krumbach reagiert darauf und möchte am Reschenberg 17 neue Bauplätze ausweisen. Weitere Bauprojekte wurden jetzt auf den Weg gebracht. Doch da ist auch die Frage, was dies für das Stadtbild, insbesondere im historisch geprägten Ortsbereich Hürben, bedeutet. Darum sorgt sich der Heimatverein.

