Krumbach

13:14 Uhr

Wohin steuert der öffentliche Nahverkehr in Mittelschwaben?

Plus Im Krumbad diskutiert der Verband Mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien das Projekt Mittelschwaben-Unterallgäu-Takt. Welche Neuerungen es beim Nahverkehr gibt.

Von Manfred Keller Artikel anhören Shape

Rückschau – und Ausblick: Bei der jüngst im Krumbad abgehaltenen Tagung des Verbandes Mittelschwäbischer Kraftfahrzeuglinien blickte VMK-Vorsitzender und Krumbachs Bürgermeister Hubert Fischer zunächst auf das Berichtsjahr 2022. Und vorausschauend: Wohin steuert der Verband übers Jahr hinaus? Antworten für die regionale Umsetzung skizzierte Dr. Stefan Meier, indem er die Ziele der ÖPNV-Strategie 2030 für den Freistaat Bayern aufzeigte.

Dem Verband gehören derzeit 75 Mitglieder an. Die Gemeinden Sontheim, Westerheim und Erkheim sind nach Inbetriebnahme des „Flexibus“ neu beigetreten. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass im Berichtsjahr 2022 bei 2.997.045 gefahrenen Kilometern 4.030.554 Fahrgäste befördert wurden. Das bedeutet in beiden Fällen Steigerungen gegenüber den Vorjahren.

