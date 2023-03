Wohnmobilfahrer beschädigt geparkten Pkw

Bei einem Unfall in der Krumbacher Kirchenstraße entsteht ein Gesamtschaden in Höhe von rund 4200 Euro.

Ein Wohnmobilfahrer parkte am Samstag kurz vor Mittag mit seinem Gefährt rückwärts in der Krumbacher Kirchenstraße aus einem Parkplatz aus. Als er wieder geradeaus anfuhr, scherte jedoch sein Heck noch etwas aus, so dass er laut Bericht der Polizei einen geparkten Pkw beschädigte. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt rund 4200 Euro. (AZ)