Wohnprojekt im Krumbacher Hochfeld nimmt konkrete Züge an

Plus Im Süden der Stadt Krumbach sollen demnächst bis zu zehn Wohnungen neu entstehen. So sehen die Details und der Zeitplan für das Vorhaben aus.

Bis zu zehn Wohnungen sollen im Bereich des Hochfelds im Krumbacher Süden gebaut werden. Die Wohnungen sind auf zwei Gebäudekomplexe verteilt. Federführend bei diesem Projekt ist die Krumbacher MT Immobilien GmbH und Co. KG mit Stefan Tränkner und Thomas Miller an der Spitze. Im Herbst könnten erste Erdarbeiten stattfinden. Stefan Tränkner erläuterte jetzt weitere Details.

Bekanntlich war über das Vorhaben über einige Jahre hinweg kontrovers diskutiert worden. Etliche Nachbarn waren mit dem ursprünglich geplanten Bauvorhaben nicht einverstanden. Sie waren der Meinung, dass sich das Gebäude nicht in die Umgebung einfüge. Auch vor Gericht wurde das Projekt zum Thema. Doch wie Tränkner erläutert, ist jetzt der Weg frei für die Umsetzung des Vorhabens. Die Arbeiten könnten in ein bis zwei Jahren abgeschlossen sein.