Wurden in Krumbach Unfälle durch fehlerhafte Ampelschaltung verursacht?

Im Bereich von Burgauer Straße/Weihergraben kommt es am Dienstag zu zwei Unfällen. Was die Polizei nun klären muss.

Zum Zusammenstoß zweier Verkehrsteilnehmer kam es am Dienstagmittag im Kreuzungsbereich der Burgauer Straße in Krumbach. Als Unfallursache wurde laut Bericht er Polizei vor Ort "eine dortige Ampel genannt, die zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme jedoch scheinbar außer Betrieb war". Die 72-jährige und der 55-jährige Unfallbeteiligte blieben unverletzt. Der Sachschaden wird auf rund 7000,- Euro beziffert.

Am Abend kam es zu einem weiteren Unfall am Weihergraben, dessen Hergang laut Polizei ebenfalls auf die Ampelschaltung zurückgeführt wurde. Ein 59-Jähriger stieß mit seinem Wagen mit dem Pkw eines 18-jährigen Fahrzeugführers zusammen, nachdem der Fahranfänger seiner Aussage nach bei Grün in die Kreuzung fuhr, schreibt die Polizei weiter in ihrem Bericht Auch hier blieben die Beteiligten ohne Verletzungen.

Der Schaden ist erheblich

Der Sachschaden beträgt nach erster Schätzung 8000 Euro. Ob die Ampel tatsächlich unfallursächlich gewesen war, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen, erklärt die Krumbacher Polizeiinspektion. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Krumbach unter Tel. 08282/9050 entgegen. (AZ)