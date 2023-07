Youngbeats: Der Stadtgarten in Krumbach als Kinder- und Jugendoase

Am Samstag verwandelte ein Bündnis aus Vereinen, Musikern und Gastronomen den Stadtgarten in Krumbach in eine riesige Spielwiese. Was geboten war.

„Wie schön kann es im Stadtgarten sein!“ Diese Aussage war am vergangenen Samstag häufig zu hören in Krumbach. Jugendpflege und Quartiersmanagement haben gemeinsam mit dem Jugendzentrum und zahlreichen weiteren Vereinen das „Youngbeats“ organisiert. Das Jugendfestival fand erstmals 2019 statt. Nach der pandemiebedingten Durststrecke war es nun endlich wieder an der Zeit: Zwölf Vereine, drei Gastronomen und elf Musiker haben sich zusammengeschlossen, um Kindern und Jugendlichen ein echtes Erlebnis zu ermöglichen. „Solche Erinnerungen sind für Kinder sehr wertvoll“, erläutert Jugendpflegerin Melissa Niedermair. „Sie erleben Bewegung, Gemeinschaft und eine Menge Spaß.“

Sumoringen mit Sebastian Kaida

In der Tat gab es von all diesen Dingen reichlich: Am Nachmittag begeisterten der TSV Krumbach, Janina Kunisch und das Tanzforum Damerau mit spektakulären Turn- und Tanzdarbietungen – unter anderem waren einige Weltmeister im Modern Dance dabei. Dank entsprechender Anzüge konnte bei Jugendbeauftragtem Sebastian Kaida jeder das passende Kampfgewicht für eine Runde Sumoringen aufbringen. Nebenan gab es beim Heimatverein gegen Spende verschiedene Mineralien zu erwerben. Sehr beliebt – und ein echter Hingucker - war auch das Bubble-Soccer der Maria-Hilf-Minstranten.

Gemütlich ging es bei verschiedenen kleinen Workshops im Zelt der Pfadfinder St. Georg und in der Chill-Out Area des Kult-Vereins zu. Während die Eltern sich einen Cold-Brew Coffee gönnten, konnten die Kinder beim Stückwerk-Spieletreff Brettspiele spielen, mit Klemmbausteinen bauen – oder gegenüber bei der AWO die Murmelbahn erkunden. Die Tuningfreunde von Team V-max hatten ein Auto dabei, dass die Kinder in bunten Farben bemalen durften. „Das hat den Kids sichtlich Spaß gemacht“, meint Melissa Niedermair. Die Kameloase ermöglichte schließlich, den Stadtgarten vom Rücken eines Ponys oder eines Kameles aus zu erkunden.

Das optimale Wetter – nicht zu heiß und regenfrei – lockte über den Tag verteilt rund 1000 Krumbacher in den Stadtgarten. Gasthof Diem, Dorfwirtschaft Reinartz und das Hotel Krumbach sorgten dafür, dass hungrige Besucher auf ihre Kosten kamen. Den Durst bekämpfte das Team des Jugendzentrums.

Das Jugendrotkreuz informierte über Erste Hilfe

Immer beliebt sind die Blaulichtorganisationen. Sowohl die Feuerwehr als auch THW und Jugendrotkreuz waren mit großen Fahrzeugen vertreten und gaben spielerischen Einblick in ihre Arbeit. Das Jugendrotkreuz präsentierte sich außerdem im Rahmen der offenen Bühne: „Lukas Dillmann informierte mit seinem kleinen Team über Erste Hilfe“, berichtet die Jugendpflegerin.

Weitere Teilnehmer an der offenen Bühne waren Hanna mit „Riptide“ und einem eigenen Song, Sebastian mit „Achy Breaky Heart“ und „Proud Mary“ sowie Dennis mit einer spontan eingeschobenen Geigen-Performance. Auf der Hauptbühne spielten die Attics – eine Band, die aus ehemaligen und aktuellen Schülern der Berufsfachschule für Musik in Krumbach besteht und sowohl mit Eigenkompositionen, als auch Coverversionen bekannter Hits überzeugte. Während der Umbaupausen traten mit zwei Sets Regina und Melina auf. Das Duo lieferte seine Interpretationen verschiedenster Pop-Perlen und beeindruckte mit harmonischem zweistimmigen Gesang. Nach Sonnenuntergang sorgte der Augsburger Matze Semmler mit seiner kreativen Mischung aus Gitarrenklängen und Loops für eine enorm tanzbare Sound-Melange, die den Kleinsten ebenso in die Beine ging wie den erwachsenen Zuhörern.

„Wir freuen uns sehr, dass soviele Menschen Freude am Youngbeats hatten“, betont Quartiersmanager Marc Hettich. Das Youngbeats war auch Teil der Veranstaltungsreihe Sommer im Stadtgarten. „Wir wollen den Stadtgarten zu einem Ort der Gemeinschaft machen.“ Bei Youngbeats gilt das ganz besonders für Kinder und Jugendliche. (AZ)