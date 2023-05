Krumbach

06:30 Uhr

Zahlreiche Plätze fehlen: Krumbach braucht eine neue Kita

Plus Krumbach will etwas gegen den Mangel an Kita-Plätzen tun. Den Bau einer neuen Kita an der Jochnerstraße lehnt der Stadtrat aber ab. Wie es mit dem Problem nun weitergeht.

Von Peter Bauer

Sind es 100 Kita-Plätze, die in Krumbach fehlen? (Achim Fißl, SPD) oder "60 bis 100" (Gabriele Tuchel, CSU-JU)? Fakt ist, dass es in Krumbach in Sachen Kita-Plätze einen großen Bedarf gibt. Doch wo könnte eine neue Kita gebaut werden? Auf dem großen Parkplatz an der Jochnerstraße, wie es die SPD vorschlägt? Wahrscheinlicher ist ein anderer Standort.

Junge Familien, die in Krumbach einen Kita-Platz suchen: Die Anfragen sind zahlreich bei der Stadt. Immer wieder berichten Eltern, dass diese Anfragen vergeblich sind. Krumbach hat in den vergangenen Jahren seine Kapazitäten bei den Kita-Plätzen massiv ausgeweitet (unter anderem im Ortsteil Niederraunau). Doch wie in vielen anderen Kommunen kann die Lage in Krumbach vereinfacht so umschrieben werden: Ist eine Kita fertiggestellt, ist der Bedarf für die nächste Kita schon da.

