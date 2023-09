Krumbach

18:00 Uhr

Zehn Bauplätze in Toplage sollen in Krumbach entstehen

Am Badweg soll ein Baugebiet für etwa zehn Wohneinheiten entstehen. Die Fläche ist bereits im Eigentum der Stadt Krumbach.

Plus Nördlich des Badwegs in Krumbach soll es künftig Bauland geben. Davor muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden.

Die Stadt Krumbach treibt die Baulandentwicklung im Krumbacher Osten voran. Nördlich des Badwegs sollen rund zehn Bauplätze entstehen. Der Flächennutzungsplan wird hierfür geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt.

Es handelt sich um ein Grundstück in Toplage. Bei der Stadtratssitzung sprach Bürgermeister Hubert Fischer von Wohnparzellen im Hochpreissegment. Doch noch ist es nicht so weit. Bereits im Februar 2021 hatte der Krumbacher Stadtrat einer Baulandentwicklung in diesem Bereich zugestimmt. Die Verwaltung hatte dann unmittelbar begonnen, die Grundstücke zu erwerben. Dies gelang im Bereich nördlich des Badwegs und östlich der AWO-Seniorenanlage. Drei weitere Grundstücke befinden sich weiterhin im Privateigentum. Um die Sache zügig voranzubringen, wollte die Verwaltung das Projekt im Zuge eines „beschleunigten Verfahrens“ umsetzen.

