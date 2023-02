Zeuge notiert Kennzeichen nach Parkrempler in Krumbach

Auf einem Parkplatz wird ein Auto angefahren. Ein Zeuge notiert das Kennzeichen.

Ein aufmerksamer Zeuge beobachtet am Freitagmittag auf einem Parkplatz eines Krumbacher Supermarktes, wie ein unbekannter Fahrzeugführer aus einer Parklücke ausparkt und dabei einen anderen geparkten Pkw streift. Hierbei entsteht Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich, heißt es in den Angaben der Polizei. Der Zeuge notiert sich das Kennzeichen und hinterlässt am geschädigten Pkw eine Notiz. Die Polizei Krumbach nahm hierzu Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort auf. (AZ)