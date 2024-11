Zeugen gesucht: 15-jährige Passantin in Krumbach sexuell belästigt

Am Samstag wurde gegen 13:55 Uhr eine 15-jährige Passantin in Krumbach Opfer sexueller Belästigung. Laut Polizeibericht war sie von der Lichtensteinstraße kommend in Richtung Stadtgarten unterwegs. Ein bislang unbekannter Täter schlug dem Mädchen dabei auf ihr Gesäß und entfernte sich anschließend mit dem Fahrrad. Der Unbekannte trug laut Polizei eine auffällige russische Fellmütze (Uschanka) und soll Norma-Einkaufstüten bei sich gehabt haben. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905-0 zu melden. (AZ)

