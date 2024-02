Zeugen zu Unfallflucht am Krumbacher Kindergarten gesucht

In Krumbach wird ein parkendes Auto angefahren, es entsteht ein Schaden von 2600 Euro. Die Täterin oder der Täter entfernt sich unerlaubt vom Unfallort.

Eine bisher unbekannte Person hat in Krumbach am Kindergarten ein Auto angefahren. Laut Polizeibericht handelte es sich bei dem beschädigten Auto um einen weißen VW, der ab 7.30 Uhr auf dem seitlichen Parkplatz des Kindergartens in der Jochnerstraße parkte.

Bei der Unfallflucht in Krumbach entstand ein Schaden von 2600 Euro

Als die Fahrerin um 15.40 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie feststellen, dass dieses am rechten Kotflügel und der Frontstoßstange beschädigt war. Am weißen VW entstand ein Schaden von etwa 2600 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zur Unfallflucht geben können, sich bei der Inspektion Krumbach unter der Telefonnummer 08282/905111 zu melden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch