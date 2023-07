Zigarettenautomat landet in der Kammel bei Billenhausen

Ein Zigarettenautomat wird in Krumbach aufgebrochen und später in der Kammel entsorgt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Dienstag gegen 6.45 Uhr wurde in der Kammel bei Billenhausen ein Zigarettenautomat samt Fundament aufgefunden. Der Automat wurde von bislang unbekannten Tätern aufgebrochen, um die Zigaretten darin zu entwenden, teilt die Polizei mit. Die Beamten der Polizei Krumbach ermittelten, dass der Automat zuvor vor dem Restaurant „Kupferdächle“ stand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zur Sache machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Krumbach unter der Telefonnummer 08282/9050 zu melden. (AZ)