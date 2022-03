Krumbach

12:30 Uhr

Flüchtlinge aus der Ukraine finden Platz im Krumbacher Schlosshotel

Plus Hans Drexel stellt für ukrainische Flüchtlinge im Krumbacher Schlosshotel sechs Zimmer zur Verfügung. Seine Gastronomie-Betriebe sind trotz Corona gut belegt.

Von Hans Bosch

Corona – ein uns täglich begleitendes Schlagwort. Und jetzt kommt der Krieg zwischen der Ukraine und Russland dazu. Zwei Geschehnisse, deren Ergebnisse weder zeitlich noch in ihrer Auswirkung absehbar sind – und dies, weltweit. Betroffen ist davon auch die heimische Gastronomie und dies, was die Pandemie betrifft, inzwischen schon zwei Jahre. Der Edenhauser Gastwirt, Metzgermeister und Hotelchef Hans Drexel bleibt trotzdem gelassen: „Unseren Häusern geht es besser als befürchtet. Die Auslastung des Landguts in Edenhausen ist erfreulich gut und die beiden Hotels in Krumbach und Memmingen sind besser belegt als wir erwartet haben. Aber ich, meine Lebenspartnerin Andrea Riedl und unser Personal sind auch bereit, Qualität zu bieten und Überstunden zu machen mit dem Ziel, alle Gäste gut gelaunt und zufrieden zum Wiederkommen einzuladen.“

