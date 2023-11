Krumbach

Zu schmale Streifen: Neuer Zebrastreifen in Krumbach wurde falsch geplant

Plus In der Bahnhofstraße in Krumbach gibt es einen neuen Zebrastreifen, der wieder abgerissen werden muss. Was die Gründe sind und wer das bezahlt.

In der Septembersitzung des Bau- und Umweltausschusses der Stadt Krumbach kam es an die Öffentlichkeit: Der neu gebaute Fußgängerüberweg am Marktplatz in Krumbach entspricht nicht der Norm. Er war im Zuge der Bauarbeiten an der Krumbächle-Brücke in Höhe des Lebensmittelgeschäfts SB Mayer mit geplant worden. Zuvor querten hier Fußgänger über eine Querungshilfe mit Mittelinsel die Straße. Nun steht fest, die Breite der Streifen am neuen Fußgängerüberweg entspricht nicht der Norm. Geändert worden ist aber bisher noch nichts.

Die Norm sieht bei Fußgängerüberwegen eine Breite von 50 Zentimetern pro Streifen und für die Lücke dazwischen ebenfalls 50 Zentimeter Breite vor. Das steht in den Richtlinien für die Anlage und Ausstattung von Fußgängerüberwegen (RFGÜ), die das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur im Einvernehmen mit den zuständigen obersten Landesbehörden herausgegeben hat. Zur Verkehrsberuhigung ist dieser Fußgängerüberweg als Aufpflasterung über dem normalen Straßenbelag ausgeführt worden. Ein weißer Streifen des umgangssprachlich auch Zebrastreifen genannten Überwegs ist zwei Pflastersteinreihen breit. Zwei graue Pflastersteinreihen markieren die Lücke zwischen den Streifen.

