Zu schnell: Junger Autofahrer schrottet seinen Wagen

Weil er zu schnell über eine Fahrbahnschwelle am Ortseingang von Krumbach fuhr, beschädigte ein 27-Jähriger sein Fahrzeug am Sonntagabend.

Rund 20.000 Euro Schaden ist an einem Auto entstanden bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Krumbach. Wie die Polizei berichtet, war gegen 20.25 Uhr ein 27-jähriger Autofahrer auf der Ortsverbindungsstraße von Waltenhausen in Richtung Krumbach unterwegs. Aufgrund laut Polizei nicht angepasster Geschwindigkeit beim Überfahren der innerorts angebrachten Fahrbahnschwelle, verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei kollidierte das Fahrzeug mit einer Laterne und kam erst nach 150 Metern mitten auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand jedoch durch den Verkehrsunfall Blechschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Das unfallbeschädigte Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Beamten der Polizei Krumbach stellten vor Ort fest, dass der Fahrer alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief entsprechend positiv. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und stellten den Führerschein des jungen Mannes sicher. (AZ)