Zugausfälle: Bei der nächsten Wartung besser planen

Plus Nach 13 Tagen ohne Züge auf der Mittelschwabenbahn sind die Fahrzeuge zurück, um die Strecke zwischen Mindelheim und Günzburg wieder bedienen zu können.

Die 13 ist für manche eine Unglückszahl. Unglücklich waren auch viele Nutzerinnen und Nutzer der Zugstrecke der Mittelschwabenbahn zwischen Günzburg und Mindelheim genau 13 Tage lang. Denn so lange fuhren keine Züge auf der Linie RB 78 und der Schienenersatzverkehr funktionierte anfangs überhaupt nicht. Besonders ärgerlich war, dass die Zugausfälle miserabel kommuniziert wurden, zum einen seitens der Bahn und zum anderen seitens des Landratsamtes. Schulen erfuhren nicht einmal 24 Stunden vor den Zugausfällen davon.