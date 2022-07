Zugausfälle auf der Mittelschwabenbahn torpedieren jegliche Verkehrswende

Plus Wenn Autofahrer auf den ÖPNV umsteigen sollen, dann müssen die Verkehrsmittel auch zuverlässig fahren. Mittelschwaben ist derzeit vom Bahnland Bayern abgehängt.

Es könnte so schön sein: Einfach mal in den Zug steigen und woandershin fahren. Im "Bahnland Bayern", wie es auf den Zügen der Mittelschwabenbahn steht, sich Zeit für eine Reise nehmen, schließlich beginnen ja bald die Ferien. Doch das funktioniert seit Dienstag nicht mehr zwischen Günzburg und Mindelheim. Die Bahn hat die Züge von der Strecke abgezogen, ganz plötzlich. Am Montag wurde es gemeldet, am Dienstag fuhren keine Züge mehr. Der Urlaubsreisende muss seine Reise ohne Zug planen. Noch sind keine Ferien im Bahnland Bayern und neben Reisenden werden auch Schülerinnen und Schüler mit dem Zug zu ihren Schulstandorten transportiert.

