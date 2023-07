Krumbach

Zum Abschied gibt es für Karin Virag eine musikalische Weltreise

Plus Die Rektorin der Krumbacher Mittelschule wird in einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Welche Höhepunkte es gab.

"Es ist mir ein absolutes Rätsel, wie Sie es geschafft haben, so etwas Tolles vorzubereiten, ohne dass ich etwas gemerkt habe." Karin Virag, die 2013 die Leitung der Mittelschule Krumbach übernommen hat, war die Überraschung über das fast schon abendfüllende Show-Programm anzumerken, welches Lehrer und Schüler gemeinsam auf die Beine gestellt hatten, um die Verabschiedung ihrer Rektorin in den Ruhestand gebührend zu würdigen. 40 Jahre lang war Karin Virag im Schuldienst tätig, davon 20 Jahre als Lehrerin, vier Jahre als Konrektorin in Ichenhausen, sechs Jahre lang als Rektorin an der Maria-Theresia-Mittelschule in Günzburg und zuletzt zehn Jahre als Rektorin in Krumbach. "Ich werde die Schule vermissen", versicherte die von den diversen musikalischen und humorvollen Einlagen sichtlich gerührte Pädagogin, "ich freue mich aber auch, Verantwortung abzugeben und jetzt die längsten Ferien überhaupt anzutreten".

Festlich eröffnet wurde die Verabschiedung in der zum Flughafen-Terminal umfunktionierten Aula der Mittelschule mit der "Europa-Hymne" durch ein aus Claus Brückmann, Christoph Wohllaib und Konstantin Preising bestehendes Bläser-Trio. Nach der Begrüßung der Gäste durch Silke Huber, Max Behrends und Claus Brückmann wurde eigens für die als reisefreudig bekannte Karin Virag bei einem gemeinsam einstudierten Tanz von Lehrern und Schülern (Leitung: Judith Striegel und Nicole Thielmann) gewissermaßen eine musikalische Weltreise präsentiert. Diese führte - garniert mit jeweils passenden Songs ("Griechischer Wein", "Africa", etc.) - etwa nach Berlin, Griechenland, Italien, Afrika und New York und mündete in ein blumiges Finale, bei dem der Rektorin - zum "Abflug" in den Ruhestand - rote Rosen zu Füßen gelegt wurden.

