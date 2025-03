Zum Auftakt der Frauentage geht es um das liebe Geld

Der schwäbischen Hausfrau sagt man nach, dass sie gut mit Geld umgehen kann. Umso erstaunlicher ist, dass Frauen selbst hier in Schwaben auch heute noch sehr zögerlich sind, wenn es darum geht, wegweisende Entscheidungen in Finanzfragen zu treffen. Diesem befremdlichen Befund ging Sabine Turek, Prokuristin und Bereichsleiterin des Vorstandsstabs der Raiffeisenbank Schwaben Mitte, in ihrem einstündigen Vortrag „Finanzen sind auch weiblich“ am vergangenen Donnerstag in der Krumbacher Raiba nach.

