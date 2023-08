Zum eigenen Jubiläum ehrt der VdK Krumbach auch verdiente Mitglieder

Zur Jubiläums-Mitgliederversammlung anlässlich des 75-jährigen Bestehens des VdK Ortsverbands gab es viele Informationen über die Organisation.

Zum 75-jährigen Bestehen des VdK in Krumbach gab es eine Jubiläums-Mitgliederversammlung des Ortsverbandes. 1. Vorsitzendem Karl-Heinz Heberle freute sich, dass so zahlreich Mitglieder, Freunde und Ehrengäste zur Versammlung mit kleiner Gründungsfeier gekommen waren.

Im Jahresbericht 2022/ 2023, informierte Heberle über die Mitgliederstruktur und die Tätigkeit des gesamten Vorstands. Den rund 730 Mitgliedern wurden viele Veranstaltungen angeboten. Kassier Alexander Löhel konnte den Mitgliedern einen gesunden Kassenstand vorlegen der auch vom Revisor des Kreisverbandes bestätigt wurde. Die Frauenbeauftragte Heidi Heberle stellte ihre Tätigkeiten wie die Aktion zum Muttertag 2023 sowie den Hobby- und Kreativstammtisch vor.

Grußworte von Bürgermeister Hubert Fischer und VdK-Kreisgeschäftsführer Frederic Fuchs verbanden den Dank an Karl-Heinz Heberle und den gesamten Vorstand für deren Engagement für den VdK-Ortsverband Krumbach. Sie erinnerten an die Nachkriegszeit, in der der VdK als Verein zur Unterstützung der Kriegsgeschädigten und Witwen entstand. Die Geschichte des VdK in Bayern verzeichnete nach dem anfänglichen Aufschwung nach der Gründungszeit 1985 einen historischen Tiefststand bei der Mitgliederzahl. In den Mittelpunkt der Vereinstätigkeit wurde dann für jedermann die soziale Beratung, Unterstützung und Orientierung von Hilfsbedürftigen gestellt. Seit 1995 heißt der VdK offiziell VdK-Sozialverband Bayern und hat inzwischen doppelt so viele Mitglieder wie alle politischen Parteien in Bayern zusammen.

Der VdK-Kreisverband Günzburg, mit allen seinen Ortsverbänden, sieht sich als Anwalt von hilfsbedürftigen Personen und verzeichnet einen stetigen Mitgliederzuwachs. Frederic Fuchs stellte kurz die Verwaltung und Mitarbeiter des Kreisverbandes vor und betonte, dass überwiegend Beratungen, Anträge und Klagen zur Erwerbsminderungsrente oder Anerkennung von Schwerbehinderung zu bearbeiten seien.

Die anschließenden Ehrungen der anwesenden Mitglieder mit Urkunde für langjährige Mitgliedschaft beziehungsweise langjährige Mitarbeit im VdK, nahmen Bürgermeister Fischer, Frederic Fuchs und Karl-Heinz Heberle vor. Geehrt wurden Albert Botzenhart (40 Jahre) Helmut Vogt (20 Jahre), Heinrich Wisthaler (30 Jahre), Inge Sendler (zehn Jahre ehrenamtliche Tätigkeit), Ingrid Schuster (fünf Jahre ehrenamtliche Tätigkeit), Margit Mößinger (Verabschiedung aus der Vorstandschaft) und Martin Seibold (20 Jahre).

Trotz umfassender Recherchen Karl-Heinz Heberles konnten fast keine Unterlagen über den Beginn und die letzten Jahrzehnte des Ortsverbands Krumbach gefunden werden. Namentlich bekannt ist der langjährige 1. Vorsitzende Günther Hanel, der schon 1995 von seinem Amt zurücktrat.

Das erste dokumentierte Protokoll stammt aus dem Jahr. Seither gab es mehrere Vorsitzende und Vorstände. 2017 wurde der Ort Breitenthal an den VdK Krumbach angegliedert. Heberle sprach seinen Dank an alle Gründungsmitglieder, die den Mut und die Weitsicht gehabt haben, den VdK Ortsverband Krumbach zu gründen aus. Er erhob sein Glas, um mit allen Anwesenden auf den 75. Gründungstag anzustoßen.

Krumbachs VdK-Vorsitzender Karl-Heinz Heberle überreicht die Spende von 500 Euro an Jaqueline Gräubig vom "Bunten Kreis". Foto: Sammlung Vdk

Ein besonderer Höhepunkt war die Spendenübergabe in Höhe von 500 Euro an den "Bunten Kreis“ Augsburg. Vertreterin Jacqueline Gräubig nahm diese Spende stellvertretend entgegen. Sie informierte auch, dass die Stiftung bis zu 40 % aus Spenden finanziert werde und Familien mit schwer kranken oder behinderten Kindern unterstützt werden. Ähnlichkeiten zum VdK seien durchaus erkennbar bemerkte sie.

Man sei auf dem besten Weg, dem VdK-Ortsverband Krumbach wieder ein Gesicht zu geben, war in der Versammlung zu hören. (AZ)