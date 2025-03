Zum ersten Mal findet ein Rollenspieltag im Stückwerk statt

In Deutschland, Luxemburg, Österreich und der Schweiz haben sich zum wiederholten Mal zahllose Ehrenamtliche, Rollenspielvereine und -Läden organisiert, um am Samstag, 22. März, zum Gratisrollenspieltag einzuladen. In Krumbach lädt der Kult e.V. Interessierte aller Altersstufen ein. Besonders Neulinge ohne Vorkenntnisse sind ab 13 Uhr im Stückwerk in der Luitpoldstraße herzlich willkommen. Das soziokulturelle Zentrum ist schon lange eine Hochburg für Brett- und Rollenspiele.

Überregional initiiert wurde das Projekt von Karsten Voigt und Moritz Mehlem, die in der Rollenspielszene seit Jahren aktiv sind. Voigt erklärt zu dem Projekt: „Das Rollenspiel hat seine Wurzeln in den 1970er Jahren mit Titeln wie Dungeons & Dragons aus Amerika oder Das Schwarze Auge aus Deutschland, hat aber in der letzten Zeit dank Serien wie Stranger Things und Big Bang Theory enorm an Popularität gewonnen.“ Beim Rollenspiel schlüpfen die Spieler in fantastische Rollen, um gemeinsam die Geschichten spannender Abenteuer zu erzählen. Ziel sei, das Hobby einem breiteren Publikum vorzustellen und die örtlichen Vereine als Treffpunkt zu stärken.

Gratisrollenspieltag in Krumbach: Das ist am Samstag im Stückwerk geboten

Die Abenteuer des Rollenspiels können in verschiedenen Welten stattfinden. Besonders beliebt sind Fantasy-Hintergründe wie Mittelerde aus Der Herr der Ringe, aber auch Science-Fiction und Abenteuer wie in Star Wars oder Indiana Jones. Die Krumbacher Veranstalterin Franzi Stölzle erzählt dazu: „Es gibt zahlreiche literarische und kulturelle Vorbilder für das Rollenspiel. Ob Fantasy, Abenteuer oder die Gruselgeschichten – jede Hintergrundwelt, die denkbar ist, kann in der Regel bespielt werden. Mittlerweile gibt es zahlreiche Bücher, Computerspiele und Filme, die ihrerseits auf Rollenspielen basieren und erfolgreich sind, auch wenn das vielen nicht bewusst ist.“

„Die Idee für den Gratisrollenspieltag stammt aus dem englischsprachigen Raum, wo es ein ähnliches Angebot gibt“, erklärt Kult-Vorstand Marc Hettich, der ebenfalls schon seit seiner Jugend Rollenspiel betreibt. „Wie beim Vorbild“, so seine Kollegin weiter, „unterstützen auch in Deutschland zahlreiche namhafte Spieleverlage das Projekt mit kostenlosem Einsteigermaterial, das auf der Veranstaltung mitgenommen werden kann. Wir freuen uns über alle Gäste.“ Hettich betont, dass dieses Event unabhängig vom Veranstaltungsort ohne die freiwilligen Helfer vor Ort nicht möglich. In Krumbach gibt es neben mehreren Rollenspielrunden zum Ausprobieren eine Lesung von Atarius Maier aus seinem Fantasy-Punk-Roman „Distancia“, einen Rollenspielslam sowie Kuchen und Met. (AZ)