Krumbach

vor 32 Min.

Zum Start von Live am Marktplatz sorgt die Band X-Plosive für beste Stimmung

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher fanden sich zum Auftakt von Live am Marktplatz in Krumbachs Zentrum ein.

Plus Die Veranstaltungsreihe Live am Marktplatz in Krumbach erfreut sich weit über die Stadtgrenzen hinaus großer Beliebtheit. Was zum Auftakt in Krumbachs Zentrum geboten war.

Von Elisabeth Schmid Artikel anhören Shape

"Endlich wieder Live am Marktplatz", freuten sich am Wochenende viele Besucherinnen und Besucher in Krumbachs Zentrum. Gleich zu Beginn der Veranstaltung heizte die Band X-Plosive den zahlreich erschienenen Gästen richtig ein. Nicht nur die heißen Rhythmen, sondern auch der sommerliche Abend lockte viele Besucher auf den Marktplatz. Die Band spielte bekannte Rockmusik wie zum Beispiel Songs aus Dirty Dancing. Die Melodien wurden mitgesungen und es wurde auch getanzt. Auch einige deutsche Lieder sorgten für die richtige Stimmung. Viele der Besucher sind "alte Hasen" und große Fans von Live am Marktplatz. Aber auch Besucher, die zum ersten Mal dabei waren, hatten ihren Spaß. Die Organisatoren Herbert Haas, Maxilmilian Behrends und Bodo Gewinner freuten sich über den Zuspruch, den Live am Marktplatz offensichtlich auch in diesem Jahr bekommt.

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe Live am Marktplatz spielte die Band X-Plosive aus Biberach. Foto: Elisabeth Schmid

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen