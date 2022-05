Zum Verkauf stehendes Auto in Krumbach zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzt in Krumbach die komplette Seite eines Autos. Besonders ärgerlich: Das Fahrzeug soll verkauft werden.

Ein unbekannter Täter hat in der vergangenen Woche zwischen Montag und Mittwoch ein Auto in der Anton-Nagenrauft-Straße in Krumbach zerkratzt. Laut Polizei beschädigte er die komplette linke Seite des Fahrzeugs, das zum Verkauf stand. Der Sachschaden beträgt ungefähr 1500 Euro.

Die Krumbacher Polizei geht davon aus, dass der Täter einen Schlüssel benutzt hatte und bittet Zeugen, sich telefonisch unter 08282/9050 zu melden. (AZ)