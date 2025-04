Zusätzliche Krankenfahrtrage für das neue Fahrzeug

Die Kardex Produktion Deutschland GmbH unterstützt die Bereitschaft Krumbach des Bayerischen Roten Kreuzes im Kreisverband Günzburg mit einer großzügigen Spende. Im Rahmen der letzten Weihnachtstombola des Unternehmens wurde ein Geldbetrag für den guten Zweck gesammelt. Die Geschäftsleitung von Kardex möchte damit gezielt regionale Vereine unterstützen und das soziale Engagement in der Region stärken. Die Gemeinschaften des Bayerischen Roten Kreuzes sind satzungsgemäß verpflichtet, sich selbst zu finanzieren. Dies geschieht in der Regel durch Einsätze bei Großveranstaltungen, bei denen der Sanitätsdienst übernommen wird. Für größere Anschaffungen sind die Gemeinschaften jedoch auf zusätzliche finanzielle Unterstützung angewiesen. Die Bereitschaft Krumbach hat Anfang des Jahres ein neues Fahrzeug angeschafft, das die Versorgung von Verletzten deutlich verbessert. Dank einer Spende der Firma Kardex in Höhe von 2000 Euro konnte für das neue Fahrzeug zusätzlich eine Krankentrage gekauft werden.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.