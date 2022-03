Zwei Autos stoßen auf der Babenhauser Straße in Krumbach zusammen

Am Mittwoch stoßen in Krumbach ein 37-Jähriger und eine 72-Jährige mit ihren Autos auf der Babenhauser Straße zusammen. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich.

Am Mittwochmittag gegen 11.05 Uhr sind auf der Babenhauser Straße in Krumbach zwei Autos zusammengestoßen. Ein 37-jähriger Mann wendete mit seinem BMW, als eine 72-jährige Frau in ihrem Auto an ihm vorbeifahren wollte.

Unfall in Krumbach ist bei Wendemanöver passiert

Beide Autos stießen dabei zusammen. Der entstandene Sachschaden liegt laut Polizei bei ungefähr 4000 Euro. (AZ)