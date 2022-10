Zwei Autos stoßen in Krumbach zusammen

Ein Mann will abbiegen, übersieht aber, dass das entgegenkommende Auto Vorfahrt hat. Der Sachschaden ist vierstellig.

Ein Mann ist am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in der Burgauer Straße in ein anderes Auto gefahren, weil er die Vorfahrt missachtet hatte. Der 78-Jährige wollte links in die Allgäuer Straße abbiegen und fuhr in die Spur der ihm entgegenkommenden Frau, die Vorfahrt hatte. Obwohl die Frau bremste, prallte ihr Auto gegen die rechte Seite des abbiegenden Autos. Laut Polizei beträgt der Sachschaden ungefähr 5000 Euro. (AZ)