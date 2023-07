Krumbach

Zwei Bahnübergänge in Krumbach saniert: Was genau gemacht wurde

Plus Kürzlich sanierte die Bahn zwei Bahnübergänge im nördlichen Teil Krumbachs. Es gibt Gerüchte, dass eine Induktionsschleife den Autoverkehr ausbremst. Was ist dran?

Von Oliver Wolff

Ende Juni gab es an zwei Bahnübergängen in Krumbach Baustellen, die für teils größere Behinderungen im Autoverkehr sorgten. Wie berichte, sanierte die Bahn die Übergänge Höllgehau und am nördlichen Stadtausgang an der B16 (Bleicher Berg). Einige Bürgerinnen und Bürger fragten sich zuletzt, was die Bahn genau an den Übergängen gemacht worden ist. In einer Facebook-Gruppe war von einer Induktionsschleife die Rede, die den Autoverkehr ausbremsen könnte. Unsere Redaktion hat bei der Bahn nachgefragt.

Autoverkehr wird laut Bahn nicht ausgebremst

Am Bahnübergang an der Bundesstraße B16 in Krumbach sei eine neue Bahnübergangssicherungsanlage mit Lichtzeichen und Halbschranken gebaut und am Freitag, 30. Juni, erfolgreich in Betrieb genommen worden, heißt es seitens der Bahn. "Die Anlage wird durch den Zug an einem Einschaltkontakt auf der Strecke eingeschaltet und nach dem Befahren des Bahnübergangs an einem ebensolchen Kontakt wieder ausgeschaltet." Gleichzeitig habe die DB für den Bahnübergang Höllgehau (am Kreisverkehr) neue Überwachungssignale aufgestellt. "Die Funktionsweise ist die gleiche wie am Bahnübergang zur B16." Grundsätzlich entstünden durch die geänderten Anlagen keine zusätzlichen Verzögerungen sowohl für den Bahn- als auch Kfz-Verkehr.

