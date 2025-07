Zwei Firmenjubiläen beim Gasthof Diem

Der Gasthof Diem in Krumbach feiert zwei Betriebsjubiläen mit seinen Mitarbeitenden. Koch Oscar Lorenz wurde kürzlich für zehn Jahre Leidenschaft am Herd geehrt. Sein Weg begann 2014 mit einem Praktikum im traditionsreichen Familienbetrieb. Bereits ein Jahr später startete er seine Ausbildung zum Koch unter der Küchenleitung von Johannes Diem. Drei Jahre später legte er eine sehr erfolgreiche Abschlussprüfung ab – mit ausgezeichneten Ergebnissen. Heute, zehn Jahre nach seinem Einstieg, ist Oscar Lorenz eine unverzichtbare Säule des Hauses. Gemeinsam mit Küchenchef Johannes Diem leitet er die Küche und sorgt Tag für Tag dafür, dass Qualität, Handwerk und Geschmack auf höchstem Niveau bleiben. „Oscar hat sich über die Jahre konstant weiterentwickelt – fachlich wie menschlich. Seine Zuverlässigkeit, sein Engagement und seine Liebe zum Beruf sind ein echtes Vorbild“, so Seniorchef Karl Diem, der gemeinsam mit Oscar auf dem Jubiläumsfoto zu sehen ist.

Seit August 2014 ist auch Gerda Nägele ein fester Bestandteil des Teams im Gasthof Diem. Direkt nach ihrer Hauswirtschaftsschule kam sie zum Unternehmen – und ist seither jeden Morgen zur Stelle, wenn die Gäste zum Frühstück kommen. Ob im Frühstücksservice oder beim Mittagstisch: Gerda sorgt mit Ruhe, Herzlichkeit und Übersicht für einen gelungenen Start in den Tag. Sie ist die gute Seele des Frühstücks – freundlich, hilfsbereit und immer mit einem offenen Ohr für Gäste und Kollegen. (AZ)

