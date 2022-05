Krumbach

vor 30 Min.

Zwei große Krumbacher Feste finden wieder statt

Plus Die Krumbacher Festwoche und "Live am Marktplatz" kehren in diesem Jahr zurück. Ein Fest verändert sich nach Corona kaum, das andere stellt einiges um.

Von Piet Bosse

Nach zwei Jahren Corona-Pause nimmt die Festsaison in Krumbach wieder Fahrt auf. Auf der Generalversammlung des Krumbacher Musikvereins wurde bekannt, dass die Festwoche wieder stattfinden soll. Volksfestbetrieb und musikalische Gruppen aus Krumbach und Umgebung werden vom 2. bis zum 11. September wieder für Stimmung in Krumbach sorgen. Doch das ist nicht das einzige Event, das in diesem Jahr nach zwei Jahren Corona-Pause wieder stattfindet.

