Zwei Leichtverletzte nach Unfall in Krumbach

Eine Frau übersieht, dass das Auto vor ihr verkehrsbedingt anhalten muss und fährt auf. Das hat teure und schmerzhafte Folgen.

Zwei Leichtverletzte und 15.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls in Krumbach am Freitagabend. Wie die Polizei berichtet, war eine 21-Jährige mit ihrem Pkw gegen 19.30 Uhr auf der Babenhauser Straße in Krumbach stadtauswärts unterwegs. Wegen eines geparkten Autos am rechten Fahrbahnrand musste sie verkehrsbedingt anhalten. Das übersah laut Polizei eine 48-jährige Autofahrerin und fuhr auf den Wagen der 21-Jährigen auf.

Beim Zusammenstoß wurden die 48-Jährige und ihr 46-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Außerdem wurde beim Aufprall der Pkw der 21-Jährigen auf den parkenden Wagen aufgeschoben. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. (AZ)