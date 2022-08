Zwei Männer fallen bei Schlägerei durch ein Schaufenster

Zunächst kann die Polizei einen Streit in einer Krumbacher Bar noch schlichten. Später eskaliert die Lage aber und zwei Männer müssen ins Krankenhaus.

Mehrere Männer sind unter Alkoholeinfluss am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr in einer Krumbacher Bar am Marktplatz aneinandergeraten. Die Polizei konnte schlichten, doch gegen 5 Uhr kam es zu einer heftigen Schlägerei in der Bahnhofstraße, bei der zwei der Beteiligten durch eine Fensterscheibe flogen.

Ein 33-Jähriger versuchte zu flüchten, doch ein 31-Jähriger rannte ihm hinterher, holte ihn ein und schlug auf ihn ein. Er hörte erst damit auf, als eine Taxifahrerin, die den Streit sah, hupte und schrie und ihn davon abhielt. Das Opfer lag da bereits bewusstlos auf dem Boden, eine dritte Person konnte flüchten. Das Opfer erlitt eine Kopfverletzung und eine massive Abschälung der Hautschwarte am Schienbein und kam schwer verletzt in die Uniklinik Augsburg. Der Täter wurde ebenfalls verletzt und musste im Krankenhaus Krumbach behandelt werden. Er erlitt eine tiefe Schnittwunde am Arm. Warum die Situation eskalierte, ist unbekannt. (AZ)